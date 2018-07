Ipl, sereno variabile per lavoratori

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Il clima di fiducia dei lavoratori, analizzato dall'Ipl per singoli settori, delinea un quadro differenziato che in gergo barometrico potremmo definire "sereno variabile". Nel secondo trimestre 2018 in Alto Adige erano occupati in media 204.428 lavoratori dipendenti. Negli ultimi 12 mesi si registra un aumento dell'occupazione in tutti i settori. Tuttavia, ad aumentare sono stati soprattutto i contratti a termine (+5.564 unità, +10,7%) e meno quelli a tempo indeterminato (+1.016 unità, +0,7%).

Nell'agricoltura, che conta solo 8.287 lavoratori, la fiducia è in sensibile crescita. Nelle attività manifatturiere con i suoi 32.921 dipendenti, secondo Ipl, si intravedono primi lumi.

Nel commercio (28.455 lavoratori) la situazione retributiva è ritenuta relativamente tesa. Nel settore alberghiero e ristorazione si registrano più contratti a termine e meno a tempo indeterminato. Nel pubblico lavora il 26,2% di tutti i lavoratori dipendenti altoatesini (53.463), ma ben il 22,4% dei posti è a tempo determinato.