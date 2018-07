Operaio morto in deposito bus a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Un incidente mortale è avvenuto in tarda serata nel deposito dei bus di linea Sasa a Bolzano, in zona industriale. Un operaio, un 38enne di origine marocchina, è rimasto schiacciato da un bus, probabilmente in fase di manovra. Inutile l'intervento della Croce bianca e dei vigili del fuoco. Sul posto è anche intervenuta la polizia per i rilievi. (ANSA).