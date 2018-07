Cinema: 'Menocchio' al 71/o Festival di Locarno

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Il fil 'Menocchio' di Alberto Fasulo è in concorso ufficiale nella competizione principale del 71/o Festival di Locarno (1-11 agosto). Prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, coprodotto da Hai Hui Entertainment, è sostenuto da Mibact- Direzione Cinema, Fondo Per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Trentino Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Cnc - Centrul National al Cinematografiei (Romania). Alberto Fasulo, regista di 'Tir' (Marc'Aurelio d'Oro al Festival di Roma) e 'Genitori' (presentato Fuori Concorso al Festival di Locarno), ha portato sul grande schermo la storia di 'Menocchio', un mugnaio friulano vissuto nella seconda metà del Cinquecento, che rivendicava la sua libertà di pensiero e per questo finì nella rete dell'inquisizione.

Iniziate a settembre, le riprese del film si sono concluse nel novembre dello scorso anno. In Trentino a fare da sfondo alla storia del mugnaio friulano, è stata la location del Castello del Buonconsiglio di Trento. (ANSA).