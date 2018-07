Alto Adige nella morsa del caldo

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - L'ondata di caldo ha investito l'Alto Adige. A Bolzano e nella Bassa Atesina quella appena passata è stata una cosiddetta notte tropicale. Le temperature non sono infatti scese sotto i 20 gradi. "Si è trattato solo della quinta notte tropicale di questa estate, ma nel corso della settimana si aggiungeranno altre", spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Oggi la massima sarà di 35 gradi, mentre nei prossimi giorni sono anche previsti 37 gradi. Bollino rosso in arrivo per le città più roventi: oltre appunto Bolzano anche Torino, Milano, Brescia, Verona, Rovigo, Pordenone, Ferrara, Mantova, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone, Nuoro.