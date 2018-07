Uomo salvato da vigili del fuoco nell'Isarco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco dalle acque dell'Isarco stamattina a Bolzano, in stato di ipotermia. L'intervento è delle 6.20 e i vigili del fuoco l'hanno trovato all'altezza del ponte Roma, aggrappato a dei rami nel mezzo del fiume. L'hanno raggiunto con un gommone e portato a riva. Estremamente infreddolito, parlava con difficoltà, ha spiegato di essere in acqua dalle 3 ed è stato trasportato in ospedale dalla Croce bianca. A notarlo era stata una pattuglia della polizia di passaggio, che ha allertato i vigili del fuoco. Non è chiaro come l'uomo sia finito in acqua.

I vigili del fuoco tra l'altro nelle prime ore della mattina sono accorsi anche per un incendio in una cantina in via San Vigilio, che ha coinvolto il bruciatore di una caldaia. È stato domato e non risultano feriti. (ANSA).