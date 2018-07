Incidenti montagna: un morto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Un escursionista di 56 anni è morto in un incidente in montagna nel pomeriggio in Trentino, nella valle del Tesino.

Il corpo dell'uomo è stato segnalato da altri escursionisti intorno alle 17 e i sanitari, accorsi con l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'ipotesi è che sia stato colpito da una scarica di sassi.

Nella giornata ci sono stati anche altri incidenti, tra cui uno sulla Presanella, dove un uomo altoatesino di 33 anni, che stava risalendo un ghiacciaio, è scivolato per una cinquantina di metri, riportando gravi ferite. Si trova i rianimazione, così come una ragazza, precipitata sulla Torre D'Ambiez durante un'arrampicata. Non sarebbe invece in pericolo di vita un base jumper di 32 anni statunitense, precipitato dal monte Brento. (ANSA).