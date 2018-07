Giornata ai XII Apostoli per i caduti della montagna

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Il coro della Sosat è stato, come avviene da 55 anni, la colonna sonora della giornata, svoltasi oggi ai 2.500 metri del rifugio Fratelli Garbari ai XII Apostoli nel cuore del Gruppo Brenta, in Trentino. Una giornata che dal 1953, anno in cui venne inaugurata la chiesetta, - una grotta scavata alla base della cima XII Apostoli con la grande abside a forma di croce che domina la val di Nardis - vede il popolo delle terre alte radunarsi per, come l'hadefinita Andrea Zanotti, il presidente del Coro della Sosat, "una festosa liturgia".

E oggi al XII Apostoli sono saliti in tanti circa 700 persone, per partecipare a questa giornata, favorite da una mattinata soleggiata, a parte qualche nube alta attorno alle vette. Un pellegrinaggio, che ha visto salire ai XII Apostoli gli alpinisti per il classico sentiero che parte dalla Malga Movlina, poi dal lago asciutto, si inerpica per la ripida "Scala Santa", infine attraverso i ghiaioni e balze rocciose termina al rifugio. (ANSA).