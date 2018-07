Tentano di forzare bancomat a Cornaiano

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - I Carabinieri di Bolzano sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina presso la filiale di Cornaiano dell'istituto di credito della Cassa Rurale Oltradige dove era stata segnalata l'anomala apertura dell'area ove si trovava il bancomat. A seguito del sopralluogo, nel comune di Appiano, è stato accertato che ignoti, durante la notte, hanno tentato di forzare il bancomat per cercare di asportare il denaro contenuto nella cassa automatica.

Il tentativo non è andato a buon fine e gli ignoti autori hanno abbandonato l'area senza riuscire nel loro intento. Non sono infatti riusciti ad aprire il bancomat che ha evidentemente resistito ai tentativi di forzatura. Sul posto è intervenuto anche personale della Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Bolzano per eseguire il sopralluogo tecnico. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Bolzano.