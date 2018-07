Ferrovie: nuova stazione Lavis su linea Trento-Malè-Mezzana

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - Sarà aperta al pubblico e pienamente funzionante da domani, domenica 29 luglio, la nuova stazione ferroviaria di Lavis, sulla linea, ora interrata per 760 metri, della Trento-Malè-Mezzana.

La cerimonia d'inaugurazione si è tenuta oggi alla presenza degli amministratori locali, con il sindaco Andrea Brugnara, del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, del presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, dell'assessore provinciale alle infrastrutture e ambiente, Mauro Gilmozzi ,e della presidente di Trentino Trasporti, Monica Baggia.

I lavori relativi all'interramento e spostamento della stazione erano stati consegnati alla ditta incaricata di realizzarli il 28 giugno 2016. Grazie a questo intervento sono stati eliminati tre passaggi a livello (via Zandonai, via Paganella e Cantina Sociale di Lavis) che dividevano in due l'abitato e creavano problemi di traffico sia sulla viabilità locale che sulla vicina statale 12. (ANSA).