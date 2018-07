Cellulare al volante, polizia stradale intensifica controlli

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - In occasione delle partenze per le vacanze estive la polizia stradale ha programmato un'operazione denominata 'No distraction in driving'. Durerà dal 30 luglio al 5 agosto per controllare l'uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli.

La polizia stradale di Trento ha programmato una serie di controlli che verranno effettuati sull'intero territorio provinciale, anche svolti da personale in abiti civili e a bordo di veicoli con colori di serie.

È tra l'altro dei giorni appena trascorsi la direttiva delle Procure della Repubblica di Trento, Bolzano e Rovereto, adottata in previsione dell'intensificarsi del traffico sulla rete viaria regionale durante il periodo estivo. In caso di incidente mortale o con feriti la polizia dovrà verificare sempre se al momento del sinistro il conducente utilizzava il cellulare e, se necessario, dovrà procedere al sequestro. (ANSA).