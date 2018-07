Alpinismo: Messner premiato da Arco Rock Legends

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - La 13/a edizione degli Arco Rock Legends si è tenuta ieri sera al casinò di Arco. Hanno partecipato molti personaggi famosi del mondo del climbing, emozionando il pubblico, a partire da una figura unica che unisce arrampicata, alpinismo, esplorazione, l'attesissimo Reinhold Messner, premiato con il 'Climbing Ambassador' by Dryarn di Aquafil.

Messner ha reso merito al Rock Master Festival per avere fatto crescere l'arrampicata sportiva, disciplina oggi mondiale.

Il visionario alpinista ha ricevuto l'importante riconoscimento "per averci fatto sognare e averci fatto comprendere la strada per conoscere e superare i nostri limiti nel climbing e nella vita". (ANSA).