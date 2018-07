Trasporti: in Trentino fusione conclusa

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Firmato oggi dalla presidente del Cda di Trentino Trasporti, Monica Baggia, l'atto di fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio in Trentino trasporti. Viene così completato l'assetto del polo dei trasporti, che raggruppa in un'unica società Trentino trasporti, Trentino trasporti esercizio e Aeroporto Caproni.

La fusione, secondo l'amministrazione provinciale, "porterà benefici finanziari nel lungo periodo, sfruttando le economie di scala che una realtà grande può offrire, permettendo anche una visione di più ampio respiro nell'ambito dei trasporti provinciali".

L'attuale Consiglio d'amministrazione di Trentino trasporti è composto dalla presidente Monica Baggia, dal vicepresidente Davide Leonardi e dai consiglieri Marco Cattani, Maria Bosin e Giulio Ruggirello. (ANSA).