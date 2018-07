Scienza: entro aprile un planetario a Trento

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Accanto al Muse, il Museo delle scienze di Trento, entro aprile ci sarà un planetario. Verrà costruito nell'inverno in due mesi e costerà tra 2,5 e 2,7 milioni di euro, che l'amministrazione provinciale conta di recuperare in pochi anni attraverso i biglietti d'ingresso.

L'annuncio è stato dato dal governatore del Trentino, Ugo Rossi, in una conferenza stampa in Provincia nella giorno del quinto compleanno del Muse, con festeggiamenti in programma dalle 17 fino a sera.

Ad annunciare le caratteristiche del futuro planetario con Rossi, presenti il direttore e il presidente del Muse, Michele Lanzinger e Marco Andreatta. Proprio quest'ultimo ha annunciato inoltre per il pomeriggio la firma da parte del Muse di un accordo quadro col presidente dell'Asi, l'Agenzia spaziale italiana, per la divulgazione di grandi scoperte scientifiche.

Il planetario avrà la forma di tre sfere, una più grande e due più piccole, a ricordare la formula chimica dell'acqua, con due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. (ANSA).