Musei: 3 mln di visitatori al Muse in 5 anni

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Sono 3.200.000 i visitatori che in 5 anni sono andati al Muse, il museo delle scienze di Trento e nelle sette strutture ad esso collegate. Sono Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni, Museo delle Palafitte di Ledro, Giardino Botanico Alpino delle Viote, Terrazza delle Stelle del Monte Bondone, Stazione Limnologica del Lago di Tovel, Museo Geologico di Predazzo e il recente Centro visitatori Udzungwa in Tanzania.

I dati sono stati diffusi in occasione dei festeggiamenti, oggi, del quinto compleanno del museo. La provenienza dei visitatori si scompone in un 24% di visitatori provenienti dal Trentino Alto Adige, 69% dalla altre regioni italiane, 7% dall'estero. Tra le regioni limitrofe che si confermano maggiormente affezionate al museo ci sono il Veneto con un 26% di provenienza, 20% Lombardia e 12% Emilia Romagna. Per l'estero, il 38% proviene dalla Germania e l'11% dall'Olanda.

