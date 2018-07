Lavoro: Trentino, numero verde Fai Cisl per caporalato

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Mancati pagamenti, lavori sottopagati, irregolarità amministrative, lavoro nero, caporalato. Sono alcune delle circostanze che i lavoratori dell'agricoltura potranno segnalare alla Fai Cisl del Trentino grazie al numero verde 800.199.100. L'obiettivo è raccogliere le denunce di quanti lavorano in condizioni di sfruttamento e illegalità nel settore agroalimentare. Le segnalazioni serviranno per un monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno e consentiranno anche di dare voce a tante lavoratrici e tanti lavoratori vittime di caporalato. "Si tratta di un'iniziativa promossa dalla federazione nazionale che la sezione trentina Fai Cisl appoggia convintamente", spiega Fulvio Bastiani, segretario provinciale della Fai Cisl.

Già nei mesi scorsi la Fai Cisl aveva raccolto diverse segnalazioni, ma grazie al numero verde sono arrivate alcune denunce di presunte irregolarità. "In particolare abbiamo avuto un caso che prefigurerebbe una illecita intermediazione".