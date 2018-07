Gdf sequestra 28.000 litri di gasolio 'nero'

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - La Guardia di finanza ha intercettato, nei pressi della barriera autostradale A22 di Vipiteno, un'autocisterna con targa italiana proveniente dalla Polonia e diretta in Spagna. Il conducente, un 48enne di nazionalità italiana residente in provincia di Napoli, durante il controllo ha dichiarato di trasportare all'interno della cisterna circa 28.000 litri di "olio lubrificante", esibendo della documentazione apparentemente regolare. I successivi controlli effettuati dai finanzieri hanno permesso di constatare, invece, che il liquido trasportato era gasolio, non dichiarato come tale e non sottoposto ad accisa, con un evasione di questo tributo pari a circa 22.000 euro. I finanzieri hanno pertanto provveduto al sequestro del gasolio e dell'autoarticolato mentre il conducente è stato denunciato a piede libero. (ANSA).