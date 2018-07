Doping: legale, anomalie pesanti su urine Schwazer

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - "I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer". Lo afferma il suo legale, l'avv. Gerhard Brandstaetter, che però non vuole commentare notizie su internet che parlano di una svolta.

Brandstaetter ribadisce comunque: "Siamo convinti e sicuri che manipolazioni ci siano state e speriamo che si possano provare, visto che quello che è stato fatto è stato fatto in modo scientifico. Non conosciamo però l'esito delle perizie ordinate dal giudice", ha concluso l'avvocato bolzanino.