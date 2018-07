Cyberbullismo: progetti per scuole in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Istituzioni, scuola e famiglie, insieme per contrastare i fenomeni di cyberbullismo e per un utilizzo consapevole della rete. È l'obiettivo del bando 'Educazione civica digitale per abitare la rete e contrastare il cyberbullismo' approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento su proposta del presidente Ugo Rossi.

Con questo bando la Provincia intende supportare una serie di progetti, rivolti a studenti e genitori, da inserire nella programmazione educativa degli istituti scolastici e formativi provinciali. La finalità principale è quella di fornire strumenti e opportunità utili a diventare consumatori critici, ma anche produttori di contenuti digitali. Si tratta del terzo bando sulla formazione di studenti, docenti e genitori sul tema della cittadinanza digitale. (ANSA).