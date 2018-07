Consiglio Trentino approva manovra assestamento di bilancio

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato poco prima della mezzanotte la manovra di assestamento di bilancio, con 20 sì e 9 no. Una risoluzione sul Defp, il Documento di economia e finanza provinciale è stata approvata poi all'1.30.

Le dichiarazioni di voto dell'opposizione sono state critiche, con più di un consigliere a fare riferimento alle elezioni di ottobre, auspicando un cambio per il governo provinciale.

L'aula aveva ripreso i lavori, come da programma, dopo le 19 per esaminare prima i 37 articoli dell'assestamento, poi la risoluzione per il Defp. (ANSA).