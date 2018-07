Ambiente: guardia finanza Trento sequestra discarica abusiva

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - I finanzieri del gruppo di Trento e gli agenti del nucleo operativo ambientale della polizia locale di Trento-Monte Bondone, operando in collaborazione, hanno sequestrato alla periferia nord del capoluogo, un'area di circa 700 metri quadrati, pertinenza di una ditta operante nel settore edile, sulla quale erano stati nel tempo depositati scarti di lavorazione, attrezzature in disuso, elettrodomestici obsoleti, contenitori di agenti chimici e componentistica meccanica di vario genere, tutti materiali classificati quali rifiuti speciali.

Al termine delle operazioni, nell'area sono state inventariate oltre 190 tonnellate di materiale illecitamente stoccato, tra cui rifiuti pericolosi, il tutto sparso e accatastato in modo disordinato ed esposto alle intemperie, fatto questo che ha contribuito ad accelerare il deperimento dei materiali presenti e a creare potenziale pericolo ambientale. Un uomo di 53 anni, di origini bellunesi, è stato denunciato per reati ambientali, in quanto responsabile dell'area. (ANSA).