Trentino: Consiglio ha finito ordini del giorno assestamento

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Terminata la discussione degli ordini del giorno sull'assestamento di bilancio in Consiglio provinciale a Trento, i lavori sono ripresi alle 15. Nel frattempo si sono riuniti i capigruppo per decidere sull'andamento dei lavori.

Non ci sarà, hanno deciso, la ventilata seduta consiliare del 27 agosto, centrata sul disegno di legge d'iniziativa popolare per introdurre nuovi strumenti di partecipazione popolare nella democrazia trentina. Nonostante il noto taglio da circa 50 a soli 7 articoli, il testo si arena dunque di fronte alla contrarietà di molti gruppi consiliari d'opposizione attorno alla riduzione del quorum di validità dei referendum provinciali dall'attuale 50% fino al 20%. Oggi è stato chiarito che il comitato promotore del referendum sarebbe disposto a elevarlo non oltre il 25%, ma questa ulteriore apertura non è bastata. (ANSA).