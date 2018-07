Trentino: Aula a oltranza su assestamento

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Il Consiglio provinciale di Trento arriverà nella notte a votare l'assestamento di bilancio. Lo ha annunciato il presidente dell'assemblea, Bruno Dorigatti, "a causa del protrarsi dei tempi tecnici richiesti dagli uffici per predisporre il nuovo pacchetto di emendamenti rimasti agli articoli del ddl sull'assestamento del bilancio provinciale. La sospensione in corso proseguirà fino alle 19.15. Da quel momento i lavori proseguiranno senza pause fino al voto conclusivo previsto nel corso della notte".

Una prima sospensione, al rientro dei lavori nel pomeriggio, era stata decisa da Dorigatti per , per lasciare spazio alle trattative e alla ricerca di accordi tra l'esecutivo e le opposizioni in merito agli emendamenti presentati. Dorigatti ha anche informato che dei 1.535 emendamenti depositati, 138 sono inammissibili perché non correttamente formulati o privi di copertura finanziaria. Ne restano quindi in campo ancora 1.397.

Dopo un'inizio di discussione, la nuova sospensione per la riformulazione. (ANSA).