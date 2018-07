Mostre: le "stranezze" di Giorgio De Chirico in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Una mostra dedicata alla grafica di Giorgio De Chirico verrà inaugurata il 3 agosto al Castello di Stenico, in Trentino, visitabile dal 4 agosto al 14 ottobre.

Dalle contaminazioni culturali dei primi del Novecento una collezione privata racconta attraverso ventidue opere le invenzioni e le stranezze dell'artista italiano dello scorso secolo. L'esposizione, dal titolo 'Il museo delle stranezze di Giorgio De Chirico', è organizzata da Art Action e curata da Azzurra Casiraghi e Brasilia Pellegrinelli, col Comune.

Le opere recano il titolo a pugno dell'autore e il timbro a secco di Casa de Chirico. Sono litografie, acqueforti, e incisioni colorate a mano o in bianco e nero, collezionate in più di 45 anni di ricerca in Italia e all'estero, tra cui molte rarissime, ormai introvabili. Tra le altre, 'Enigma del Pomeriggio', 'La Sponda Misteriosa', 'Zeus', 'I Mostri', 'Lo Sgombero', 'La Biga invincibile', 'Interno Metafisico', 'Gli Archeologi', 'La Fontana del Mistero'. (ANSA).