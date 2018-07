Incidenti montagna: giovane alpinista morto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Un giovane tedesco di 25 anni è morto in seguito a un incidente in montagna in Trentino, sulla via ferrata delle Bocchette. Era con un amico nel gruppo del Brenta quando è precipitato. I soccorsi sono arrivati in elicottero e i sanitari sono stati calati nella zona impervia, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ieri sera in Trentino aveva perso la vita un base jumper brasiliano di 25 anni, sul monte Brento, mentre stamani era stato trovato morto un escursionista di 71 anni, trentino, disperso da ieri nella zona del monte Cauriol. (ANSA).