Fisco: Civettini, Provincia fa rate Irpef

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Un'interrogazione per chiedere chiarimenti sui rimborsi Irpef rateizzati per i dipendenti provinciali trentini è stata avanzata dal consigliere provinciale Claudio Civettini (Civica).

Il consigliere spiega che la rateizzazione, che prevede un acconto del 66% a luglio, viene annunciata sul sito dello sportello del dipendente, dove viene annunciato che "a causa dei numerosissimi e corposi rimborsi, la Provincia non ha incassato irpef a sufficienza per coprire i crediti da corrispondere. Si è resto quindi necessario frazionare le restituzioni in più mensilità".

"Ora, a fronte di una simile comunicazione - sostiene Civettini - pare doveroso chiedere chiarimenti all'Amministrazione provinciale visto che, comunque sia, quelli di cui si sta parlando sono denari che vanno restituiti al dipendente, il quale quando è il momento non ha certo la possibilità, a sua volta, di renderli in modo rateizzato. Si chiede dunque perché e con chi sia stata concordata la rateizzazione". (ANSA).