Domani scatta Südtirol Ultra Skyrace

(ANSA) - BOLZANO, 26 LUG - Record di partecipanti con 806 runners provenienti da 35 nazioni, alla 6a edizione della Südtirol Ultra Skyrace. Circa 220 partecipanti che affronteranno il percorso originale (121 km/7554 m di dislivello), partono domani sera in piazza Walther. Sulla distanza più lunga gli esperti si aspettano una sfida a quattro tra gli altoatesini Alexander Rabensteiner e Jimmy Pellegrini, lo svizzero Walter Manser e il tedesco Matthias Dippacher. La vincitrice dello scorso anno, la sarentina Maria Kemenater, è la favorita tra le donne; la sfideranno Ildiko Wermescher, ungherese ma residente in Germania, Karin Brogger, danese, e Lorenza Bortoluzzi, trentina. All'ultimo si è iscritta anche Irene Senfter.

Sabato mattina, invece, dai Prati di Talvera a Bolzano, inizia l'avventura per i partecipanti alla Südtirol Skyrace (h 07:00) e alla Südtirol Sky Marathon. Gli atleti della Südtirol Sky Trail, che partono dalla Piazza della Chiesa di Sarentino, dovranno pazientare fino alle 9 del mattino prima di scattare.