Attesa per la Gauthier Dance//Stuttgart

(ANSA) - BOLZANO, 26 LUG - Per la serata conclusiva di Bolzano Danza 2018, venerdi 27 luglio, è attesa la Gauthier Dance//Theaterhaus Stuttgart, compagnia associata al Festival per il triennio 2018-2020 con due diversi lavori: il frizzante duetto Ballet 102 (Teatro Studio, ore 20) e la serata quadripartita, Mixed Bill, con coreografie in prima nazionale di Virginie Brunelle, Marco Goecke, Eric Gauthier & Andonis Foniadakis e Ohad Naharin (Teatro Comunale, ore 21).

Mercoledì sera la Michael Clark Company, diretta dal famoso coreografo britannico, per la prima volta nella storia del Festival è approdata a Bolzano con "to a simple, rock 'n' roll .

. . song", il suo ultimo lavoro su musiche di Erik Satie, Patti Smith e David Bowie. Il lavoro di Clark racchiude momenti coreografici di esaltante eleganza e vitalità ribelle eseguiti da valenti danzatori in tute di lycra color argento e poi rosso-dorate.