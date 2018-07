Trentino: secondo giorno esame manovra Consiglio provinciale

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - I lavori del Consiglio provinciale di Trento sono ripartiti stamane in aula dalla discussione iniziata ieri del disegno di legge 232, relativo all'assestamento del bilancio proposto dalla Giunta.

Il presidente dell'aula, Bruno Dorigatti, a metà mattina ha sospeso per qualche minuto la seduta per verificare l'ammissibilità degli ordini del giorno che sono stati presentati in relazione al disegno di legge, poi i lavori sono ripresi. (ANSA).