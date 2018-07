Sanità: via libera deroga proporzionale

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Via libera all'assunzione a tempo determinato, in deroga alla proporzionale linguistica, di oltre 60 fra medici e infermieri in Alto Adige. La maggior parte a Bolzano. La Giunta provinciale ha dato incarico all'Azienda sanitaria di assegnare 66 posti e mezzo, per lo più nel Comprensorio sanitario di Bolzano, in deroga alla proporzionale linguistica. "Al centro del nostro lavoro vi sono i pazienti ed il nostro obiettivo prioritario è quello di assicurare loro la migliore assistenza possibile. Ciò è possibile solo se tutti i reparti possono contare sul personale necessario, ed è un dato di fatto che attualmente in Alto Adige non siamo in grado di trovare sufficiente personale appartenente al gruppo linguistico tedesco e che le graduatorie sono esaurite", commenta l'assessora provinciale alla salute, Martha Stocker, e sottolinea: "Naturalmente sarà nostro impegno riequilibrare la situazione con le future assunzioni".