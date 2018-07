Picchia i fratelli, giovane arrestato

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - Aveva l'abitudine di malmenare i fratelli più giovani, che già in passato avevano chimato i carabinieri per chiedere aiuto. Si tratta di un giovane di 25 anni, serbo, arrestato dai militari di Cles per maltrattamenti in famiglia dopo un ulteriore episodio.

È accaduto nelle prime ore di domenica, quando è rincasato tardi dopo una serata trascorsa con degli amici. Con u pretesto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha litigato con la sorella e le ha sferrato un pugno, con lesioni diagnosticate all'ospedale del paese, poi col fratello più piccolo, che era intervenuto a difesa della sorella.

Il provvedimento è stato convalidato dal giudice, che ha imposto al giovane il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai fratelli. (ANSA).