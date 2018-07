Imprese: Olivi incontra Zf Marine di Arco su futuro

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - Al centro il futuro della sede Zf Marine di Arco è stato al centro di un incontro, ieri, fra il vicepresidente della multinazionale tedesca, leader mondiale nel settore dell'automotive, Daniel Härter, e il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Alessandro Olivi.

Grazie al consolidamento della collaborazione fra il gruppo e il Trentino, riferisce l'amministrazione provinciale, si sta creando oggi nell'Alto Garda uno dei principali centri di ricerca e sviluppo sulla sull'easy boating, con sviluppi previsti anche nel campo della nautica "green" e della propulsione elettrica. Con l'occasione è stata anche mostrato "in acqua" uno dei principali risultati della ricerca svolta ad Arco, suscettibile di importanti ricadute produttive: una barca che si manovra con un joystick, quasi come un un videogioco, in grado di muoversi con straordinaria agilità tra le altre barche attraccate anche in un piccolo porto come quello di San Nicolò a Riva del Garda. (ANSA).