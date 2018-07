Eclissi lunare in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Con una durata di 103 minuti, l'eclissi lunare di questo venerdì, 27 luglio sarà la più lunga di tutto il ventunesimo secolo. Il Planetarium Alto Adige e l'osservatorio "Max Valier" a San Valentino in Campo dedicheranno a questo evento astronomico clou del 2018 una serie di guide tematiche e una notte delle porte aperte.

In Alto Adige la luna sorgerà verso le ore 21.30 e sarà visibile a partire dalle ore 22.15. L'atmosfera terrestre colorerà di cremisi la luna, uno spettacolo da non perdere. Il Planetarium Alto Adige a San Valentino in Campo offrirà al pubblico una serie di guide a tema, alle ore 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30 in lingua italiana, alle 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00 in lingua tedesca. La prenotazione per le guide al planetario è obbligatoria. A partire dalle ore 20.30 invece il gruppo astrofili "Max Valier" aprirà le porte del loro osservatorio a San Valentino di Sopra.