Approvato dlp democrazia diretta

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato con 22 sì, 6 no e 4 astensioni il disegno di legge Amhof-Foppa sulla democrazia diretta, strutturato in 33 articoli.

Come ha ribadito la consigliera verde Brigitte Foppa, "è stato cercato in molti punti un migliore ingranaggio tra cittadinanza e politica, qualcosa purtroppo è stato poi cancellato. Il numero di firme è stato alzato, ma la loro raccolta semplificata, ed è importante il referendum confermativo, anche se non potrà essere introdotto dai consiglieri. Non ci sarà quindi delusione per il risultato".

Magdalena Amhof (Svp) ha evidenziato "la grande prova di coraggio della SVP e un segnale chiaro per il coinvolgimento della popolazione". Il dlp 140/17 è quindi risultato decaduto, mentre è stato respinto il passaggio alla discussione articolata degli altri disegni di legge sulla democrazia diretta: 141/17, 4/14, 65/15, 100/16.