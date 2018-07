Caldo, iniziative per anziani a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Il bollettino meteo segnala di nuovo gran caldo a Bolzano fino a venerdì 27 luglio. In vigore dunque il piano "Un' Estate da Brivido" promosso per assicurare agli anziani un po' di refrigerio nelle calde giornate estive.

Anche per quest'anno infatti il Comune di Bolzano, l'Azienda Servizi Sociali e una rete di associazioni cittadine hanno definito un piano per promuovere e sostenere azioni di prevenzione, aiuto e ascolto rivolte alle persone anziane per affrontare le possibili ondate di calore estive.

Viste le previsioni meteo il centro di degenza Villa Europa in via Milano 147 è a disposizione degli anziani, locali e spazi opportunamente climatizzati con iniziative d'intrattenimento e la possibilità di consumare il pasto di mezzogiorno (servizio a pagamento) e di essere idratati adeguatamente. A Villa Europa i servizi offerti sono attivati, in collaborazione con Unitalsi in presenza di ondate di calore (come in questo caso) certificate di livello 2 dal sistema operativo nazionale e di previsione.