Unibz, convegno con 3.000 partecipanti

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - E' in programma dal 3 al 7 settembre l'European Conference on Educational Research (Ecer), organizzata dalla Libera Università di Bolzano. Con quasi 2.900 iscritti si tratta della più grande conferenza mai tenutasi in Alto Adige. Dopo Porto, Budapest, Dublino e Copenaghen, la Conferenza europea 2018 si terrà infatti a Bolzano, mentre nel 2019 sarà la volta di Amburgo. La conferenza si svolgerà all'università e in altre sale del capoluogo, come il Teatro comunale e Castel Mareccio.

"Il focus della conferenza annuale rivolta a studiosi di pedagogia di tutta Europa - afferma il professor Edwin Keiner, responsabile scientifico di Ecer alla Libera Università di Bolzano - sarà quest'anno 'Inclusione ed esclusione', un tema che sembra ritagliato per l'Alto Adige". "Essere riusciti a portare questo congresso di alto profilo alla Libera Università di Bolzano - sostiene la presidente Ulrike Tappeiner - testimonia la buona reputazione internazionale della Facoltà di Scienze della Formazione".