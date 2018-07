Salute: dimessa da ospedale e morta, parte denuncia

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Una denuncia di omicidio colposo è partita dalla famiglia di una trentina di 78 anni, morta nelle ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'episodio riguarda una donna di Mezzano di 78 anni ed è avvenuto lo scorso 15 dicembre, come riportano i quotidiani locali. Per la donna era stata programmata una cardioversione, ovvero una procedura per ripristinare il ritmo sinusale del battito cardiaco in seguito a un'aritmia. Effettuata la procedura in pronto soccorso, era stata dimessa dopo qualche ora e si era sentita male poco dopo essere rincasata. L'intervento dei sanitari con elisoccorso e ambulanza era stato vano.

La denuncia, presentata dall'avvocato Mario Giuliano, evidenzia una documentazione scarna, l'esecuzione in pronto soccorso della procedura, anziché in reparto, e un tempo ritenuto troppo breve di permanenza in ospedale prima delle dimissioni. (ANSA).