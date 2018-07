Regioni: Fraccaro, mantenere Speciali, avanti Autonomia

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non c'è nessuna intenzione di eliminare le Regioni a Statuto speciale; c'è l' intenzione di andare avanti per dar seguito all'esito dei referendum per l'autonomia" di Veneto e Lombardia. Lo ha detto il ministro per le riforme Riccardo Fraccaro in audizione davanti alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. Fraccaro ha ricordato che anche altre Regioni hanno chiesto l'attribuzione di nuove competenze. "Il Paese ben si confà - ha proseguito - a un regionalismo differenziato. Certo, è una procedura complessa, perché l'attribuzione di nuove competenze non deve essere a danno delle altre regioni. Ma la risposta va comunque data in tempi ragionevoli. La legge poi va approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento". (ANSA).