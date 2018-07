Ok contratto dirigenti sanitari Aa

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera alla firma del contratto collettivo per il personale dirigente medico, veterinario e sanitario, nonché per i dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. La spesa - ha informato il governatore Arno Kompatscher - nel 2018 cresce di 9,670 milioni di euro, mentre dal 2019 di 11,880 milioni di euro. "Il rinnovo contrattuale rappresenta una garanzia sia per il personale che per i cittadini che possono in questo modo contare su prestazioni sanitarie continue", ha commentato Kompatscher.