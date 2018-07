Musei: realtà aumentata per i 5 anni del Muse

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Go!Muse è la nuova App per esperienze di realtà aumentata che a partire dalle 17 del 27 luglio al Muse, il Museo di scienze di Trento, presenta in anteprima per chi parteciperà alla grande festa per il suo quinto compleanno. Si tratta di un'applicazione che riconosce il luogo dove si trova all'interno del museo e propone gli elementi di interpretazione a partire dallo "sguardo" ripreso dalla fotocamera del table su cui è installata l'applicazione.

Trasforma inoltre i reperti esposti in ricostruzioni in movimento e immerse nei loro ipotetici paleo-ambienti di vita.

Ad oggi, come spiegato stamani in una conferenza stampa, Go!Muse è il più avanzato sistema di videoguida disponibile nello scenario museale internazionale e costituisce un elemento di vanto per l'impegno del Muse nel settore delle nuove tecnologie digitali per incrementare la fruizione dei patrimoni culturali.

L'appuntamento è in coincidenza con i festeggiamenti per i 5 anni del Muse, con ingresso gratuito dalle 17 alle 21. (ANSA).