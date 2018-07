Mostre: 'C'era una volta la cartolina' in Apsp di Mori

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - In collaborazione con alcuni ospiti che hanno messo a disposizione le proprie collezioni e il contributo del Circolo culturale numismatico e filatelico di Rovereto, una delle sale dedicate all'animazione della residenza per anziani Cesare Benedetti a Mori, in Trentino, ospita cartoline e tutto quanto, per secoli, è servito per scriverle.

Titolo della mostra, visitabile anche dagli utenti esterni fino al 1 agosto, è 'C'era una volta la cartolina'. Le fasi del progetto sono state seguite dal personale addetto all'animazione. Claudio Dal Ri, una vita da postino, si è messo a disposizione per organizzare il percorso, mentre due degli ospiti della Rsa hanno messo a disposizione le loro collezioni.

Angelo Bellini ha esposto le sue cartoline, mentre Raffaella Girardelli ha portato gli oggetti che tradizionalmente occupavano lo spazio sullo scrittoio: inchiostro, calamaio, pennini, timbri, tamponi di carta assorbente e ceralacca.

(ANSA).