Marcialonga: Soreghina Michela Delvai

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - La Soreghina 2019 è Michela Delvai, 22 anni il prossimo 4 agosto, teserana doc e studentessa di lingue prossima alla tesi, col titolo 'Community Development through sport events'. La Soreghina, è noto, non è una 'miss', ma l'unica, vera e propria ambasciatrice della Marcialonga, come evidenziano gli organizzatori. Le peculiarità richieste, su cui la giuria si è soffermata a giudicare, sono la solarità del personaggio, la conoscenza delle lingue, la sportività, la propensione al volontariato e ai rapporti sociali e un forte filo conduttore che la lega al territorio.

Michela Delvai, è prossima alla laurea in lingue moderne, C1 in inglese e tedesco, B2 in francese e A1 in polacco. Ama lo sport, è dedita al volontariato. Ha collaborato come volontaria alle gare di Coppa del Mondo di sci nordico della Val di Fiemme e pure alla Marcialonga, e si definisce "una promoter della valle di Fiemme", che ritiene un posto bellissimo dove vivere e dove rientra volentieri dopo i suoi tanti viaggi di studi all'estero. (ANSA).