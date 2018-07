Kompatscher, niente dna per passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - "Di certo ai sudtirolesi non sarà richiesto un test del dna per fare domanda di cittadinanza austriaca", ha ironizzato il governatore altoatesino Arno Kompatscher. Il presidente della Provincia di Bolzano ha confermato che la dichiarazione di appartenenza linguistica, che in Alto Adige dà accesso al pubblico impiego e a prestazione sociali, non è ritenuta da Vienna sufficiente. "Servono criteri oggettivi ed uno spirito europeo", ha aggiunto Kompatscher.

"L'iter legislativo - ha tranquillizzato - è piuttosto lungo e ci sarà tutto il tempo necessario per discuterne".