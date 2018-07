Rogo Brunico, Procura indagine per omicidio

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - La donna trovata morta in un appartamento devastato da un incendio a Brunico in Alto Adige martedì scorso, è morta strangolata con un cavo elettrico. In merito al decesso della cittadina rumena Nicoleta Caciula la Procura ora indaga a carico di ignoti con l'ipotesi di omicidio doloso. Lo si legge in una nota diffusa dalla Procura della Repubblica di Bolzano.

Nella nota si precisa che i primi esiti dell'autopsia hanno indirizzato il pubblico ministero verso l'ipotesi di omicidio.

Ulteriore indizio in tal senso giungeva dagli esiti del sopralluogo del corpo permanente dei vigili del fuoco.

Attraverso le audizioni dei conoscenti della vittima sono in fase di piena ricostruzione le giornate del 15 e del 16 luglio antecedenti il decesso avvenuto il 17 luglio. Inoltre ulteriori dati sul punto saranno estrapolati dai contatti telefonici e informatici. Il confronto di questi dati, potranno consentire a ricostruire il movente del delitto, si legge nella nota della Procura.