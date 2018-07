Basket: Aquila Trento: torna Davide Pascolo

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Il roster della Dolomiti Energia Trentino 2018-2019 continua a prendere forma: il club bianconero ha sottoscritto con Davide Pascolo un accordo triennale che legherà l'atleta friulano classe 1990 alla squadra bianconera per le prossime stagioni sportive.

Per l'Aquila Basket Davide Pascolo non è un giocatore qualunque: Dada nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A ed Eurolega con l'Olimpia Milano (vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe), ma con i bianconeri è stato protagonista per cinque intense stagioni fra il 2011 e il 2016.

Cresciuto nel settore giovanile di Udine, Pascolo con la maglia di Trento dal 2011 è stato eccellente protagonista delle due promozioni del club per raggiungere la massima serie italiana (nel 2012 dalla A Dilettanti alla Serie A2, poi nel 2014 il grande salto fra i big) ma anche sui massimi palcoscenici italiani e continentali è stato per la Dolomiti Energia un trascinatore e per i suoi tifosi un autentico beniamino. (ANSA).