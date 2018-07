10000 gestes di Boris Charmatz

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Nell'ambito di Bolzano danza il teatro di Bolzano ha ospitato un danzatore e coreografo tra i più apprezzati negli ultimi tempi, il francese Boris Charmatz che ha fatto del suo 'Musée de la danse' a Rennes, che dirige dal 2009, un luogo di memoria vivente dove convogliare artisti e ricercatori per dialogare sul presente.

In 10000 gestes l'anticonformista Boris Charmatz immagina una foresta coreografica nella quale ogni singolo gesto viene eseguito una sola volta e mai più ripetuto. "Gesti - spiega l'autore - che spariscono così velocemente da non lasciare traccia". Questo pezzo, presentato al Théâtre National de Chaillot di Parigi come alla Volksbühne di Berlino, al Sadler's Wells di Londra come al Festival delle Arti di Taipei, rappresenta una sorta di 'caos' perfettamente controllato attraverso una scrittura violenta e straziante. I diciassette straordinari interpreti costruiscono così un'ode all'impermanenza del gesto.

Bolzano Danza prosegue mercoledì con la Michael Clark Company.