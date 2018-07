Rossi presenta assestamento finanziaria del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Avviato stamane in Consiglio provinciale a Trento, con l'illustrazione del presidente della Provincia, Ugo Rossi, l'esame della manovra finanziaria di assestamento. I lavori occuperanno quasi l'intera settimana e oggi, dopo la relazione di Mattia Civico sui provvedimenti esaminati nelle scorse settimane dalla Prima Commissione da lui presieduta, ha preso la parola Rossi.

"La discussione di questa manovra di assestamento ci offre anzitutto l'occasione per ricordare e ribadire il significato e l'importanza dell'autogoverno. Le scelte strategiche contenute al suo interno infatti, analogamente a quanto avvenuto fino ad oggi, sono espressione piena della nostra Autonomia".

"Un'Autonomia - ha proseguito - non solo istituzionale, finanziaria e giuridica, ma anche e soprattutto politica.

Un'Autonomia nelle decisioni e nelle scelte, che nascono e si sviluppano sul territorio e che sono frutto di un dialogo costante con le diverse espressioni della società e con l'intera comunità trentina". (ANSA).