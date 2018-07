Dengue: insetticidi per limitare contagio

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Capire come si diffonde l'infezione da dengue nelle zone di nuova espansione ha un'importanza cruciale per implementare strategie di intervento. In questi contesti oltre il 70% delle infezioni viene contratto in un raggio di 500 metri dal luogo di residenza di individui infetti, e l'area coinvolta da un focolaio epidemico aumenta il diametro di circa 600 metri al mese. L'applicazione di insetticidi può comunque smorzare la trasmissione efficacemente: se entro un mese dal caso che ha dato inizio al focolaio si possono evitare oltre due terzi dei casi di infezione e ridurre della stessa quantità la sua durata e l'area coinvolta.

Sono i risultati di uno studio pubblicato su Nature Communications, dei centri di ricerca trentini Fbk e Fem. La febbre dengue è una delle malattie trasmesse da zanzare, che in tempi recenti si sono espanse molto al di fuori delle zone tropicali d'origine, dove sono endemiche. Focolai sono emersi in Francia, Croazia, a Madeira e a Porto Alegre, in Brasile, luogo dello studio. (ANSA).