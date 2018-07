Chocomoments a Folgarida, 27-29 luglio

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Cioccolato protagonista a Folgarida, in Trentino, dal 27 al 29 luglio con Chocomoments, una festa dedicata ai golosi.

Tra le attrazioni nel piazzale, ci sarà la Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational: cooking show, lezioni per adulti, laboratori per bambini. Sabato alle 11.00 c'è il cooking show "Come nasce una pralina" mentre domenica alle 15.00 ci sarà il cooking show "Come nasce una sacher". Ma l'evento più atteso è sabato alle 18 con la tavoletta da guinness, lunga 10 metri, realizzata in presa diretta dai maestri cioccolatieri di Chocomoments e offerta in degustazione gratuita.

Per i più piccoli c'è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 18.30 venerdì e fino alle 17.30 sabato e domenica, nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie.

