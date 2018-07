Badante denunciato, ruba da carta di credito

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Ha usato la carta di credito di un anziano disabile per effettuare prelievi e acquisti in rete, fino a sottrargli oltre 3.000 euro. Si tratta di un uomo di 47 anni, che lavorava per l'anziano come badante, denunciato a piede libero per furto continuato e utilizzo fraudolento di carta di credito, il tutto aggravato dal fatto che la vittima rientra nelle cosiddette fasce deboli.

L'anziano ha sporto denuncia lo scorso 5 luglio a Cavalese, riferendo di continui ammanchi, a partire da maggio, e i carabinieri hanno scoperto che il badante, a cui veniva data la carta di credito per fare fronte a piccole spese quotidiane, approfittava invece per fare acquisti e prelievi per sé. (ANSA).