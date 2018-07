Incidenti montagna: alpinista muore in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Un altro alpinista, dopo l'uomo di 64 anni di Tuenno morto questa mattina in trentino, è precipitato in mattinata in Alto Adige èd è morto nel pomeriggio all'ospedale di Bolzano. L'incidente è accaduto sulle Alpi Sarentine, su Cima Ghetrun. L'elisoccorso dell'Aiut Alpin ha trasportato l'uomo, un alpinista altoatesino, nella struttura sanitaria del capoluogo ma nel pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate e per lui non c'è stato nulla da fare. (ANSA).